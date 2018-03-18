Британская полиция опубликовала фото автомобиля Сергея Скрипаля

Британская полиция опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля.

Правоохранители призвали откликнуться тех граждан, которые видели машину бывшего полковника российской разведки 4 марта на улицах Солсбери.

На снимке — бордовый BMW 320D с регистрационным номером HD09 WAO. Полицейские рассчитывают найти очевидцев, чтобы наиболее точно проследить движение автомобиля в день отравления Скрипаля.

Как сообщил комиссар полиции Нил Басу, дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ "чрезвычайно сложное", а в расследовании принимают участие 250 специалистов по борьбе с терроризмом.

В настоящее время полиции удалось установить, что 3 марта в 14:40 дочь Скрипаля прилетает в аэропорт Хитроу из России. 4 марта в 9:15 утра автомобиль Скрипаля начинает двигаться в центр города. Следующей зафиксированной точкой стала автостоянка, с которой Сергей и Юлия направились в паб Bishops Mill в центре Солсбери, после чего они переместились в пиццерию Zizzi. Через час они покинули заведение, и спустя 40 минут в экстренные службы города поступило сообщение о том, что Скрипаль и его дочь в бессознательном состоянии находятся на лавочке неподалеку возле пиццерии, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.