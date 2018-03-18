В ЦИК рассказали о голосовании россиян в Антарктиде

В Антарктиде на выборах президента РФ проголосовали российские полярники.

Об этом сообщил председатель одного из избирательных участков на континенте Игорь Идрисов.

"У нас сейчас метель, снег, сильный ветер, на море шторм. Но, тем не менее, настроение хорошее, все живы-здоровы, все проголосовали. Все у нас хорошо", — сообщил Идрисов.

По данным Центризбиркома, в Антарктиде всего должны проголосовать около 375 россиян. Часть из них проголосовала на борту научных судов, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Центризбирком убрал из избирательных списков около 1,5 млн "двойников" и "мертвых душ".