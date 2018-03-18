В ЦИК рассказали о голосовании россиян в Антарктиде

В Антарктиде на выборах президента РФ проголосовали российские полярники.
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Об этом сообщил председатель одного из избирательных участков на континенте Игорь Идрисов.
"У нас сейчас метель, снег, сильный ветер, на море шторм. Но, тем не менее, настроение хорошее, все живы-здоровы, все проголосовали. Все у нас хорошо", — сообщил Идрисов.
По данным Центризбиркома, в Антарктиде всего должны проголосовать около 375 россиян. Часть из них проголосовала на борту научных судов, сообщает "Интерфакс".
Как ранее сообщало Накануне.RU, Центризбирком убрал из избирательных списков около 1,5 млн "двойников" и "мертвых душ".