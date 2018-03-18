Савченко сообщила, что украинские военные готовы участвовать в перевороте

Военные Украины готовы к государственному перевороту.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. "Даже против Януковича были готовы вертолеты взлетать, когда он ставил нас охранять свои владения, были готовы взлетать вертолеты и бомбить ВР. Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", — сказала депутат.

Она отметила, что военных, готовых к вооруженному перевороту, "более чем достаточно", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Савченко призвала украинцев свергнуть власть в Киеве.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в планах взорвать Верховную раду и "из автоматов добивать" выживших депутатов.