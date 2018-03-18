Центризбирком сообщил об удалении 1,5 млн "мертвых душ" из списков избирателей

Центризбирком России убрал из избирательных списков около 1,5 млн "двойников" и "мертвых душ".

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, серьезной проблемой при составлении списков избирателей является "двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые "мертвые души". Для борьбы с этим проводились подомовые обходы, а МИД впервые представил списки российских граждан за рубежом. "В результате — около 1,5 млн вот таких ложных избирателей "вычищено" из списков", — отметила Памфилова.

Ранее Памфилова сообщала, что к моменту начала голосования в списках может остаться около 107 млн граждан, сообщает РИА "Новости".