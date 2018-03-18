Швеция опровергла слова Захаровой о разработке яда "Новичок"

Власти Швеции опровергают заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, о том, что Стокгольм мог быть источником отравляющего вещества "Новичок", использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом на своей странице в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрём. "Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения", — написала она, предложив России вместо подобных заявлений "ответить на вопросы Великобритании".

Ранее Захарова сообщила, что ни в Советском Союзе, ни в России не было разработок химического оружия под кодовым названием "Новичок". Она добавила, что данное вещество могло быть разработано в Чехии, Словакии, Великобритании, Швеции или, вероятно, США.