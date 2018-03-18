В России стартовали президентские выборы

Жители Камчатки и Чукотки, где уже наступило 18 марта, первыми в России приступили к выборам президента РФ.

На Камчатке открылись более 190 участков. В регионе насчитывается около 239 тыс. избирателей. В Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать в числе первых, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.

На Чукотке около 33 тыс. человек обладают избирательным правом. В Анадыре люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси. Для этого при вызове машины необходимо сказать фразу: "Я на выборы".

На пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, а также на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек. Выбрать президента смогут и российские космонавты, работающие на МКС. Антон Шкаплеров проголосует в Центре управления полетами по закрытому каналу связи через доверенное лицо - Олега Кононенко. Космонавты основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-08", который стартует к Международной космической станции 21 марта, Олег Артемьев и Алексей Овчинин проголосуют на "Байконуре".

Впервые в выборах президента будут участвовать два новых региона страны - Крым и Севастополь, которые в 2014 году вошли в состав России.

Видеокамерами оснащены все территориальные избирательные комиссии и более половины избирательных участков. По данным ЦИК, более 80% избирателей смогут проголосовать на участках, оборудованных видеонаблюдением.

Голосование на выборах завершится в 21 час по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области.