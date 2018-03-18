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Россия выбирает главу государства

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Новости
18.03.2018 08:00 Мск (10:00 Екб)
политика | В России
Россия выбирает главу государства
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(2017) | Фото: сообщество &quot;Лентач&quot; во &quot;ВКонтакте&quot;

Выборы президента России проходят сегодня, 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок всеобщим тайным голосованием.
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Из 17 кандидатов, которые могли подавать документы на регистрацию в ЦИК, до участия допустили восемь. Это действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак (баллотируется от "Гражданской инициативы"), председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России, председатель "Партии Роста" Борис Титов и представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Напомним, что по результатам голосования президентом станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (50 % + один голос). В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором туре, который проводится ровно через три недели после первого. В нем участвуют кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования.

По всей стране уже открылись 97 тыс. участковых избирательных комиссий, 3 тыс. территориальных и 85 областных. Численность избирателей, на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года составляет 108 968 869 человек, за ее пределами - 1 875 408.

голосование, выборы 2016(2016)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на прошлых выборах главы государства в 2012 году проголосовало 71 701 665 человек, явка по стране составила 65,3%. Самой высокой отличилась Чеченская республика (почти 100 процентов), а самой низкой Владимирская область (чуть больше половины населения). Динамика явки была зафиксирована 15,3% на 10.00 (по московскому времени), 30,1% на 13.00, 47,6% на 15.00 и 56,3% на 18.00.

После окончательного подведения результатов победил Владимир Путин (баллотировался от "Единой России"), набрав 63.60% голосов, Геннадий Зюганов (КПРФ) получил - 17.18%, самовыдвиженец Михаил Прохоров 7.98%, Владимир Жириновский (ЛДПР) 6.22% и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 3.85%.

Согласно данным ЦИК, на проведение выборов-2012 в федеральном бюджете на 2011 год для избирательных комиссий всех уровней было предусмотрено 12 млрд 113 млн 334 тыс. 700 руб. В ходе избирательной кампании самими кандидатами израсходовано из избирательных фондов средств на общую сумму более 1,4 млрд руб., из которых 90 % – на проведение предвыборной агитации. Расходы кандидатов на каждый голос избирателя колебались от 65 руб. у кандидата Прохорова (наибольшие затраты) до 9 руб. у кандидата Путина (наименьшие).

Возвращаясь к сегодняшним выборам, напомним, что на них отказались от открепительных удостоверений, предложив новую систему "Мобильный избиратель", и 12 марта стало последним днем приема заявлений от граждан, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации, а в ином регионе или вообще за границей. И 15 марта в рамках презентации Информационного центра Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об основных итогах реализации проекта "Мобильный избиратель".

"Мы имеем 5 млн 676 тыс. 829 обработанных заявлений, - сказал он. - В территориальные и участковые избирательные комиссии подано 3 млн 119 тыс. 085 заявлений, через многофункциональные центры – 935 тыс. 308 заявлений. И 1 622 тыс. 436 заявлений подано через Единый портал государственных услуг, который, наверное, никогда до этого не испытывал такой востребованности со стороны пользователей. Все пункты приема заявлений с поставленной задачей справились".

Если говорить о явке на президентских выборах, то в СМИ много писали о "позиции Кремля" по ее наращиванию. Но затем, якобы, такое указание отменили.

Эти выборы решено было сделать беспрецедентными по оснащению избирательных участков системами видеонаблюдения и трансляции происходящего через сеть Интернет. Системами видеонаблюдения оборудованы более 46 тысяч избирательных участков.

Убедиться в этом сегодня может любой, у кого есть доступ к Интернет: достаточно зайти на сайт нашвыбор2018.рф. Трансляция изображения из помещений избирательных комиссий на выборах президента РФ началась 18 марта 2018 года во всех регионах страны, и везде - в 7.00 по местному времени.

участок голосование выборы(2015)|Фото: cheladmin.ru

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18.03.2018 08:00 Мск | Андрей Яловец
10:00 Екб


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Россия выбирает главу государства
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