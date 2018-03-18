Россия выбирает главу государства

Выборы президента России проходят сегодня, 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок всеобщим тайным голосованием.

Из 17 кандидатов, которые могли подавать документы на регистрацию в ЦИК, до участия допустили восемь. Это действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак (баллотируется от "Гражданской инициативы"), председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России, председатель "Партии Роста" Борис Титов и представитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Напомним, что по результатам голосования президентом станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (50 % + один голос). В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором туре, который проводится ровно через три недели после первого. В нем участвуют кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования.

По всей стране уже открылись 97 тыс. участковых избирательных комиссий, 3 тыс. территориальных и 85 областных. Численность избирателей, на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года составляет 108 968 869 человек, за ее пределами - 1 875 408.

Напомним, на прошлых выборах главы государства в 2012 году проголосовало 71 701 665 человек, явка по стране составила 65,3%. Самой высокой отличилась Чеченская республика (почти 100 процентов), а самой низкой Владимирская область (чуть больше половины населения). Динамика явки была зафиксирована 15,3% на 10.00 (по московскому времени), 30,1% на 13.00, 47,6% на 15.00 и 56,3% на 18.00.

После окончательного подведения результатов победил Владимир Путин (баллотировался от "Единой России"), набрав 63.60% голосов, Геннадий Зюганов (КПРФ) получил - 17.18%, самовыдвиженец Михаил Прохоров 7.98%, Владимир Жириновский (ЛДПР) 6.22% и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") - 3.85%.

Согласно данным ЦИК, на проведение выборов-2012 в федеральном бюджете на 2011 год для избирательных комиссий всех уровней было предусмотрено 12 млрд 113 млн 334 тыс. 700 руб. В ходе избирательной кампании самими кандидатами израсходовано из избирательных фондов средств на общую сумму более 1,4 млрд руб., из которых 90 % – на проведение предвыборной агитации. Расходы кандидатов на каждый голос избирателя колебались от 65 руб. у кандидата Прохорова (наибольшие затраты) до 9 руб. у кандидата Путина (наименьшие).

Возвращаясь к сегодняшним выборам, напомним, что на них отказались от открепительных удостоверений, предложив новую систему "Мобильный избиратель", и 12 марта стало последним днем приема заявлений от граждан, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации, а в ином регионе или вообще за границей. И 15 марта в рамках презентации Информационного центра Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об основных итогах реализации проекта "Мобильный избиратель".

"Мы имеем 5 млн 676 тыс. 829 обработанных заявлений, - сказал он. - В территориальные и участковые избирательные комиссии подано 3 млн 119 тыс. 085 заявлений, через многофункциональные центры – 935 тыс. 308 заявлений. И 1 622 тыс. 436 заявлений подано через Единый портал государственных услуг, который, наверное, никогда до этого не испытывал такой востребованности со стороны пользователей. Все пункты приема заявлений с поставленной задачей справились".

Если говорить о явке на президентских выборах, то в СМИ много писали о "позиции Кремля" по ее наращиванию. Но затем, якобы, такое указание отменили.

Эти выборы решено было сделать беспрецедентными по оснащению избирательных участков системами видеонаблюдения и трансляции происходящего через сеть Интернет. Системами видеонаблюдения оборудованы более 46 тысяч избирательных участков.

Убедиться в этом сегодня может любой, у кого есть доступ к Интернет: достаточно зайти на сайт нашвыбор2018.рф. Трансляция изображения из помещений избирательных комиссий на выборах президента РФ началась 18 марта 2018 года во всех регионах страны, и везде - в 7.00 по местному времени.