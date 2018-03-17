Россия не будет подписывать договор о запрете ядерного оружия, заявил глава Министерства внутренних дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан. По словам Лаврова, запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально, передает корреспондент Накануне.RU.

Пять официальных ядерных держав на это не пойдут, сказал министр иностранных дел, потому что уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражён в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности.

"Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договорённостей, которые закреплены в ДНЯО.", - сказал Лавров.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может использовать ядерное вооружение только в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны.