За рубежом открыт 401 избирательный участок для выборов президента России

За рубежом к выборам президента России создан 401 избирательный участок. Они открыты в 145 странах, сообщил глава территориального избиркома, созданного для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.

Среди них — участки, которые были открыты для досрочного голосования. Непосредственно в день выборов за рубежом будет открыто порядка 250 избирательных участков, сообщает РИА Новости.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").