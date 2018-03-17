Захарова: В России никогда не исследовали химоружие "Новичок"

Ни в Советском Союзе, ни в России не было разработок химического оружия под кодовым названием "Новичок". Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если премьер-министр Великобритании (Тереза Мэй. — прим) и все остальные эксперты британские, которые этим занимаются, дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали соответствующие вещества", — заявила Захарова в эфире "России 24".

Она добавила, что данное вещество могло быть разработано в Чехии, Словакии, Великобритании, Швеции или, вероятно, США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь Юлия Скрипаль. По результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса "Новичок". Лондон утверждает, что к отравлению Сергея Скрипаля причастная Россия.