Генштаб РФ: В Сирии готовятся провокации с химоружием

На юге Сирии боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Работа идет при поддержке американских инструкторов, рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он добавил, что провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.

Генерал Рудской сообщил, что для проведения провокаций американские инструкторы подготовили несколько групп боевиков в районе города Эт-Танф, сообщает "Коммерсант". В начале марта эти группы были переброшены в южную зону деэскалации, где располагаются формирования "Свободной сирийской армии". По словам Рудского, компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены боевикам под прикрытием гуманитарных конвоев. Также боевики получили взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки.

Генштаб наблюдает признаки подготовки американских ударов по сирийским войскам, сказал Рудской. Он пояснил, что в Средиземном и Красном морях "созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет".

Как сообщало , глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецназ Великобритании и Франции скрыто работает в Сирии.