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Определены победители Кубка IBU
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Каролин Хорхлер (2018) | Фото: Юграмегаспорт

Завершились финальные гонки этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске, вместе с тем к концу подошел соревновательный сезон 2017/2018. По окончании последних гонок сильнейшие спортсмены впридачу к медалям получили и более значимые награды – Хрустальные глобусы.

Судьба некоторых премий решилась еще до начала последнего этапа, сообщили Накануне.RU организаторы этапа "Юграмегаспорт".

Четвертая и финальная индивидуальная гонка состоялась в Увате неделей ранее. Тогда лучший результат показал французский биатлонист Фабьен Клод. Победа в этом состязании позволила спортсмену окончательно закрепиться на первой строчке таблицы и стать обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине.

Фабьен Клод(2018)|Фото: Юграмегаспорт

Среди женщин обладателем трофея стала немка Надин Хорхлер.

Надин Хорхлер(2018)|Фото: Юграмегаспорт

Несмотря на неудачу на последнем старте и 15-ю позицию, спортсменка смогла удержать лидерство, и с перевесом в 4 очка завоевала малый Хрустальный глобус.

Одним из наиболее показательных является звание лучшего спринтера. Победа в общем зачете по результатам 12 гонок многое говорит о стабильности спортсмена. Обладателей малых Хрустальных глобусов в этой дисциплине определили спринты на трассах Ханты-Мансийска.

Общая сумма 423 очка принесла заслуженную награду норвежскому биатлонисту Ветле Шостад Кристиансену. Почти идентичный результат, 424 очка, позволил поднять кубок немецкой спортсменке Каролин Хорхлер.

Каролин Хорхлер(2018)|Фото: Юграмегаспорт

Результат зачета по программе гонок преследования среди женщин был известен заранее. Набрав 162 очка по итогам трех стартов, верхнюю строчку таблицы заняла представительница Франции Хлоя Шевалье.

Хлоя Шевалье(2018)|Фото: Юграмегаспорт

Главной и самой желанной наградой турнира неизменно является большой Хрустальный глобус. Вместе с трофеем спортсмен, набравший наибольшее количество очков за соревновательный сезон, закрепляет за собой звание сильнейшего биатлониста турнира. Кроме того, победа может стать путевкой в основную команду и шансом выступить на мировом кубке.

Каролин Хорхлер(2018)|Фото: Юграмегаспорт

По результатам 20 состязаний победу с существенным преимуществом одержала немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер, оставив позади старшую сестру. Среди мужчин обладателем Кубка IBU стал норвежец Ветле Шостад Кристиасен.

Ветле Шостад Кристиасен(2018)|Фото: Юграмегаспорт

Неудивительно, ведь спортсмен на протяжении сезона стабильно оказывался в тройке сильнейших, блестяще выступил на Чемпионате Европы и уже обеспечил себе место в основной сборной Норвегии на финальном этапе Кубка мира.

Другие новости по темам: Ветле Шостад Кристиасен, Победители Кубка IBU, Каролин Хорхлер
17.03.2018 19:32 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
21:32 Екб


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Определены победители Кубка IBU
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