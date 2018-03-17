Определены победители Кубка IBU

Завершились финальные гонки этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске, вместе с тем к концу подошел соревновательный сезон 2017/2018. По окончании последних гонок сильнейшие спортсмены впридачу к медалям получили и более значимые награды – Хрустальные глобусы.

Судьба некоторых премий решилась еще до начала последнего этапа, сообщили Накануне.RU организаторы этапа "Юграмегаспорт".

Четвертая и финальная индивидуальная гонка состоялась в Увате неделей ранее. Тогда лучший результат показал французский биатлонист Фабьен Клод. Победа в этом состязании позволила спортсмену окончательно закрепиться на первой строчке таблицы и стать обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине.

Среди женщин обладателем трофея стала немка Надин Хорхлер.

Несмотря на неудачу на последнем старте и 15-ю позицию, спортсменка смогла удержать лидерство, и с перевесом в 4 очка завоевала малый Хрустальный глобус.

Одним из наиболее показательных является звание лучшего спринтера. Победа в общем зачете по результатам 12 гонок многое говорит о стабильности спортсмена. Обладателей малых Хрустальных глобусов в этой дисциплине определили спринты на трассах Ханты-Мансийска.

Общая сумма 423 очка принесла заслуженную награду норвежскому биатлонисту Ветле Шостад Кристиансену. Почти идентичный результат, 424 очка, позволил поднять кубок немецкой спортсменке Каролин Хорхлер.

Результат зачета по программе гонок преследования среди женщин был известен заранее. Набрав 162 очка по итогам трех стартов, верхнюю строчку таблицы заняла представительница Франции Хлоя Шевалье.

Главной и самой желанной наградой турнира неизменно является большой Хрустальный глобус. Вместе с трофеем спортсмен, набравший наибольшее количество очков за соревновательный сезон, закрепляет за собой звание сильнейшего биатлониста турнира. Кроме того, победа может стать путевкой в основную команду и шансом выступить на мировом кубке.

По результатам 20 состязаний победу с существенным преимуществом одержала немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер, оставив позади старшую сестру. Среди мужчин обладателем Кубка IBU стал норвежец Ветле Шостад Кристиасен.

Неудивительно, ведь спортсмен на протяжении сезона стабильно оказывался в тройке сильнейших, блестяще выступил на Чемпионате Европы и уже обеспечил себе место в основной сборной Норвегии на финальном этапе Кубка мира.