Siemens поставит "Газпрому" две турбины для Грозненской ТЭС

"Газпром" договорился с концерном Siemens о поставке двух газовых турбин для тепловой электростанции (ТЭС) в Грозном. Решение было принято после рабочей встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с председателем правления Siemens Джо Кэзера.

"Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Особое внимание было уделено поставке оборудования для Грозненской ТЭС. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.",— говорится в сообщении компании.

Как сообщало Накануне.RU, арбитраж отказал компании Siemens в приостановке рассмотрения иска о законности поставок турбин в Крым до рассмотрения второго иска - по поводу контракта "Технопромэкспорта" с "Сименс технологии газовых турбин".