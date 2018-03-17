СБУ выдворила с Украины журналистку канала "Россия 24" за "антиукраинское" освещение выборов

СБУ выдворила с Украины журналистку канала "Россия 24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд в страну на три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии СБУ, Гончарова готовила "антиукраинские сюжеты" по поводу выборов президента России и хотела "нанести вред международному имиджу Украины".

Это далеко не первый случай выдворения российских журналистов с Украины. Так, в сентябре в ЕС призывали Киев воздерживаться от применения чрезмерных мер к журналистам. В феврале международная организация "Amnesty International" отмечала, в частности, что "журналисты... стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова".