Россия и Украина подали взаимные жалобы в ООН по поводу президентских выборов

Украина обратилась к руководству ООН по поводу проведения выборов президента России в Крыму. Письма направлены генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН. Об этом говорится в сообщении постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко в Twitter.

В интервью "Голосу Америки" Ельченко заявил, что "Крым начинает становиться "горячей точкой" и это может подтолкнуть членов ООН "к более активным действиям". Он также выразил надежду, что санкции против России будут усилены. Кроме того, Украина призвала жителей Крыма не голосовать на выборах президента России 18 марта, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что все лица, привлеченные к голосованию в Крыму, попадут под санкции, о чем ранее предупреждал Петр Порошенко.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова решила обратиться в ООН, к директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и комиссару Совета Европы по правам человека по поводу запрета Украины голосовать российским гражданам в диппредставительствах России. Она потребовала "побудить украинскую власть обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны".