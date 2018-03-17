Спецназ Великобритании и Франции скрыто работает в Сирии вместе с американским, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это прямое вовлечение этих сил в конфликт.

"Что касается "прокси-войны", то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле находятся спецназовцы из Соединенных Штатов, они уже это не отрицают, без "рекламы" работает спецназ и Великобритании, и Франции и других стран. Так что это уже не столько "прокси", сколько прямое вовлечение в войну", - приводит "Интерфакс" выдержки из интервью Лаврова телерадиокомплексу президента Казахстана.

Россия осуждает нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории сказал Ларов. "Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними", - резюмировал глава российского дипведомства.