Великобритания пообещала ответить на высылку своих дипломатов из России

Национальный совет по безопасности Великобритании в начале следующей недели обсудит ответные меры на высылку Россией своих дипломатов.

Напомним, МИД РФ объявил персонами нон-грата 23 дипсотрудника, все они будут высланы из страны в недельный срок. Мера является ответной, неделю назад Лондон принял решение о высылке российских дипломатов.

"В свете прежнего поведения России, мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет – позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", — приводит РИА Новости заявление МИД Великобритании.

Как сообщало Накануне.RU, власти Великобритании считают Россию причастной к отравлению экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.