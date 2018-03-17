Украинский телеканал показал карту без Крыма

Украинский телеканал "UA:Перший" показал карту с "исчезнувшим" Крымом. Об инциденте рассказала журналист Галина Плачинда на своей странице в Facebook.

Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", — отметила Плачинда.

При этом авторы сюжета даже не изобразили полуостров. Позже телеканал извинился за инцидент и объяснил инцидент технической ошибкой: дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.