Порошенко попросил главу Турции не признавать выборы президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Турции Реджепа Эрдогана не признавать легитимность выборов президента России в Крыму. Главы государств провели телефонные переговоры, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте администрации президента Украины, Порошенко поблагодарил Эрдогана за "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Он призвал главу Турции не признавать легитимность выборов в Крыму и воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.