В приемной депутата Госдумы Езерского нашли прослушивающее устройство 

Большим скандалом может обернуться найденный накануне "жучок" в помещении общественной приемной уральского депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского в городе Тарко-Сале на Ямале.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU сам народный избранник, в настоящее время он готовит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию и выяснить кому могло принадлежать шпионское устройство. Между тем политик указал и на возможных заказчиков провокации – к делу могут быть причастны "идеологические противники" партии.

"Мне позвонили вчера поздно ночью и сообщили, что кто-то из наших идеологических противников угрожал моей помощнице и пытался каким-то образом повлиять на нее. Она пригласила полицию, и они обнаружили прослушку… Я сказал, чтобы составили протокол, провели обследование. Будем разбираться, я сделаю запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы взяли под контроль разбирательство: кто это, зачем это надо", – заявил Езерский в телефонном разговоре и подчеркнул, что речь идет об официальной общественной приёмной, которая защищена соответствующими законами.

"Это помещение не должно подвергаться ни прослушке, ни обыску, кроме того там нельзя даже проводить задержания до того времени пока не поставят меня в известность или не будет зафиксирован случай какого-нибудь нарушения правопорядка. Все остальное – незаконно", – добавил депутат.

В региональном отделении партии также уточнили, что "жучок" был установлен на месте для приёма граждан.

"Предположительно, электронное устройство могло передавать запись на расстоянии. Сейчас оно изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет отправлено на экспертизу. На месте происшествия проведены оперативные мероприятия, установлен список лиц, которые имели свободный доступ к помещению, описано всё имущество Пуровского районного комитета", – сообщили в пресс-службе партийного отделения.