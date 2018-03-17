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В приемной депутата Госдумы Езерского нашли прослушивающее устройство 
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езерский николай николаевич депутат государственной думы рф (2006) | Фото: Накануне.ru

Большим скандалом может обернуться найденный накануне "жучок" в помещении общественной приемной уральского депутата Госдумы от КПРФ Николая Езерского в городе Тарко-Сале на Ямале.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU сам народный избранник, в настоящее время он готовит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль ситуацию и выяснить кому могло принадлежать шпионское устройство. Между тем политик указал и на возможных заказчиков провокации – к делу могут быть причастны "идеологические противники" партии.

"Мне позвонили вчера поздно ночью и сообщили, что кто-то из наших идеологических противников угрожал моей помощнице и пытался каким-то образом повлиять на нее. Она пригласила полицию, и они обнаружили прослушку… Я сказал, чтобы составили протокол, провели обследование. Будем разбираться, я сделаю запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы взяли под контроль разбирательство: кто это, зачем это надо", – заявил Езерский в телефонном разговоре и подчеркнул, что речь идет об официальной общественной приёмной, которая защищена соответствующими законами.

езерский николай николаевич депутат государственной думы рф(2005)|Фото: Накануне.ru

"Это помещение не должно подвергаться ни прослушке, ни обыску, кроме того там нельзя даже проводить задержания до того времени пока не поставят меня в известность или не будет зафиксирован случай какого-нибудь нарушения правопорядка. Все остальное – незаконно", – добавил депутат.

В региональном отделении партии также уточнили, что "жучок" был установлен на месте для приёма граждан.

"Предположительно, электронное устройство могло передавать запись на расстоянии. Сейчас оно изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет отправлено на экспертизу. На месте происшествия проведены оперативные мероприятия, установлен список лиц, которые имели свободный доступ к помещению, описано всё имущество Пуровского районного комитета", – сообщили в пресс-службе партийного отделения.

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17.03.2018 12:59 Мск | Москва | Ростислав Журавлёв
14:59 Екб


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В приемной депутата Госдумы Езерского нашли прослушивающее устройство 
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