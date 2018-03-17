Порошенко назначил нового командующего операции объединенных сил

Украинский президент Петр Порошенко назначил командующим операции объединенных сил, в которую трансформируется "АТО", Сергея Наева. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом Порошенко заявил во время визита в Краматорск.

"Руководство силами и средствами ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами полагается на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал Порошенко.

Наев родился в 1970 году в Могилеве-Подольском Винницкой области, долгое время проживал во Львове, в 1991 году закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Затем служил в Германии и Дальневосточном военном округе России. С мая 1993 года служит в ВСУ. До 2014 года занимал различные руководящие должности в Западном и Южном оперативном командовании. В 2015 году был назначен командующим войск Оперативного командования "Восток". В Донбассе был руководителем сектора Б - группы украинских войск на запад от Донецка.

Наев является активным сторонником НАТО. В 2017 году попал в список украинских военных, на которых Следственный комитет Росии завел уголовные дела за отдание заведомо преступных приказов и убийство жителей Донбасса. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 1 апреля Украина официально переходит в Донбассе вместо "АТО" к операции объединенных сил.