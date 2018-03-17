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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
17.03.2018 12:42 Мск (14:42 Екб)
политика | В России
Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

В недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве объявляются "persona non grata" и высылаются Из России. МИД объявил об ответных мерах, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - говорится в сообщении.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Информацию российское дипведомство довело до посла Великобритании Лори Бристоу.

Напомним, Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

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17.03.2018 12:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов
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