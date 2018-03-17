Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

В недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве объявляются "persona non grata" и высылаются Из России. МИД объявил об ответных мерах, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - говорится в сообщении.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность.

Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Информацию российское дипведомство довело до посла Великобритании Лори Бристоу.

Напомним, Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.