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политика 17.03.2018 11:43 Мск (13:43 Екб)

Китай выразил протест в связи с законом США о поездках на Тайвань

Положения закона о поездке в Тайвань, принятого в США, серьезно нарушают принцип одного Китая, политическую основу китайско-американских отношений и три совместных коммюнике между Китаем и Китаем США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии. Закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, разрешает обмен визитами официальных делегаций между США и Тайванем. "Китайская сторона выражает в этой связи серьёзное недовольство и решительный протест", - сказано в сообщении.

17.03.2018 11:43 Мск | информационная служба Накануне.RU

13:43 Екб





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Китай выразил протест в связи с законом США о поездках на Тайвань