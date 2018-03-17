Китай выразил протест в связи с законом США о поездках на Тайвань

Положения закона о поездке в Тайвань, принятого в США, серьезно нарушают принцип одного Китая, политическую основу китайско-американских отношений и три совместных коммюнике между Китаем и Китаем США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии.
Закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, разрешает обмен визитами официальных делегаций между США и Тайванем.
"Китайская сторона выражает в этой связи серьёзное недовольство и решительный протест", - сказано в сообщении.