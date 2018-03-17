"Великий день для демократии!" Трамп прокомментировал увольнение заместителя директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал день увольнения заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба "великим днём для демократии". Глава Штатов прокомментировал увольнение в своем Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР", - написал Трамп.

Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил об увольнении Маккейба в связи с многократными нарушениями конфиденциальности и "неискренности".