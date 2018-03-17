Прошедшая ночь в Московской области стала рекордно холодной

Минувшая ночь в московском региона стала самой холодной в марте за последние 18 лет. По данным синоптиков "Фобос" в некоторых районах Подмосковья температура опустилась ниже -27 градусов.

"Минимальная температура в Москве на ВВЦ составила минус 18,2 градуса, в области самая низкая была в Черусти, минус 27,4 градуса. В Коломне минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме минус 24,4 градуса, в Волоколамске минус 24,3 градуса и в Клину почти минус 26 градусов. Для этих чисел марта это, конечно, рекорды, по крайней мере, за последние 18 лет", — приводит РИА Новости слова источника.

По данным синоптиков, в нынешнем столетии минимальная температура в столичном регионе 17 марта была зафиксирована в 2005 году. Тогда столбики термометров опустились до -15,2 градуса.