Сенаторы США потребовали заблокировать строительство "Северного потока - 2"

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2".

Как пишет The Washington Examiner, политики выразили обеспокоенностью продолжением проекта. Они настояли, чтобы администрация Трампа "использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства" для блокировки экспортного газопровода. "Северный поток - 2" ставит союзников Америки в Европе под еще большее "злонамеренное влияние" России, говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировкой "Северного потока" можно поддержать Украину "в ее стремлении к европейскому будущему".

Против проекта выступили главы парламентов Литвы, Латвии и Польши.