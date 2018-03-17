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16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
17.03.2018 09:32 Мск (11:32 Екб)
общество | Челябинская область
Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против экс-директора "Гринфлайта"
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уголовное дело (2013) | Фото:

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Гринфлайт" Сергея Мануйлова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областной прокуратуры, по версии следствия обвиняемый в период с августа 2013 г. по сентябрь 2015 г. и с февраля по июнь 2016 г. злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам граждан - участникам долевого строительства и самой компании.

От преступных действий Мануйлова 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей, а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта", что привело к снижению способности указанной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей, путем вывода наиболее ликвидных активов (денежных средств) на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

В рамках уголовного дела заявлено 2520 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 5 млрд руб., в целях обеспечения которых в ходе расследования наложены аресты на имущество обвиняемого, а также на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого, на сумму свыше 5,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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17.03.2018 09:32 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 10:22 Мск
В Челябинске экс-гендиректор "Гринфлайта" начал знакомиться с материалами уголовного дела








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Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против экс-директора "Гринфлайта"
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