Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против экс-директора "Гринфлайта"

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Гринфлайт" Сергея Мануйлова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областной прокуратуры, по версии следствия обвиняемый в период с августа 2013 г. по сентябрь 2015 г. и с февраля по июнь 2016 г. злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам граждан - участникам долевого строительства и самой компании.

От преступных действий Мануйлова 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей, а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта", что привело к снижению способности указанной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей, путем вывода наиболее ликвидных активов (денежных средств) на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

В рамках уголовного дела заявлено 2520 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 5 млрд руб., в целях обеспечения которых в ходе расследования наложены аресты на имущество обвиняемого, а также на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого, на сумму свыше 5,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.