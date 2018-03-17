Посольство РФ в США заявило о вмешательстве Госдепа во внутренние дела России

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт вмешалась во внутренние дела России своим твитом о работе Центризбиркома, заявило российское посольство в США.

Сообщение дипведомства опубликовано в Twitter. "От имени России: представитель Госдепа продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована.

Науэрт написала в своём Twitter об отказе ЦИК России предоставить статус наблюдателя более пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ, не указав источника этой информации. Со ссылками на нее многие американские СМИ опубликовали информацию.