В Перми за выборами президента будут следить наблюдатели из Аргентины и Монголии 

В день выборов президента РФ, 18 марта, на избирательных участках Перми будут работать международные наблюдатели. В краевую столицу прибудут независимые наблюдатели из Аргентины и представитель Монгольской народной партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.



Международные наблюдатели в день голосования посетят избирательные участки в городе Перми, будут присутствовать при подсчете голосов. А также дадут оценку работы избирательной комиссии Пермского края и участковых избирательных участков.



Напомним, председатель краевого избиркома Игорь Вагин накануне сообщил о том, что избирательными комиссиями, органами власти и органами местного самоуправления предприняты все возможные усилия для готовности региона к проведению президентских выборов.

Безопасность порядка 2 миллионов избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.