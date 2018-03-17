В Пермском крае сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда

В районе станции Мулянка Пермского края произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Вагоны не опрокинулись. Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в результате схода повреждено 200 метров железнодорожного полотна. Следователи начали доследственную проверку. Выясняются причины произошедшего, а также стоимость причиненного ущерба. Напомним, 25 февраля на 1 385 км пикета №3 участка железной дороги "Чепца – Пермь" сошли с рельсов 15 груженных бокситом вагонов.

17.03.2018 09:12 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU

11:12 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Добавить комментарий:

В Пермском крае сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда