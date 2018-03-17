В Пермском крае сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда

В районе станции Мулянка Пермского края произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Вагоны не опрокинулись.
Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в результате схода повреждено 200 метров железнодорожного полотна.
Следователи начали доследственную проверку. Выясняются причины произошедшего, а также стоимость причиненного ущерба.
Напомним, 25 февраля на 1 385 км пикета №3 участка железной дороги "Чепца – Пермь" сошли с рельсов 15 груженных бокситом вагонов.