Порошенко припас девять грамм свинца для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что припас "девять грамм свинца" на случай нападения России.

"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - заявил он во время выступления в Краматорске. Видео глава Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко в феврале подписал закон о реинтеграции Донбасса, в документе закреплено состояние войны с Россией.