"Искал кого-то": в США рассказали о кружившем около российского посольства вертолете

Вертолет, который 9 марта кружил у посольства РФ в Вашингтоне, освещая его прожектором, относится к правоохранительным органам и искал кого-то. Об этом РИА Новости сообщила сотрудница вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

Вертолет действовал с ведома служб контроля воздушного движения, сказала Драйкон. "Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов", - сообщила она.

Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".