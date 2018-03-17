Захарова: Решения об ответных мерах российской стороной приняты

Решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", - приводит ее слова RT.

Как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

Напомним, Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.