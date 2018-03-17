МИД отреагировал на решение властей Украины не пускать россиян на выборы

Решение властей Украины не допускать граждан России в посольство и генконсульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах, заявили в МИД РФ.

Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", - отреагировал МИД.

Дипломаты увидели в шаге Киева вмешательство в сугубо внутренние дела России, "ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях".

В МИДе рассчитывают, что что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.