Скотленд-Ярд расценил смерть бизнесмена Глушкова как убийство

Британская полиция (Скотленд-Ярд) заявила, что начала расследование дела об убийстве экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, соратник российского бизнесмена Бориса Березовского скончался 12 марта в Лондоне. На его шее обнаружены следы удушения, - говорят знакомые предпринимателя, который с 2010 года жил в Великобритании.

Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда, расследование убийства Глушкова начато по результатам вскрытия его тела, которое было проведено 15 марта.

"Сегодня (16 марта) мы получили доклад патологоанатома, в котором причиной смерти называется сдавливание шеи", — сообщили в британской полиции.

В заявлении также отмечается, что звонок в полицию от лондонской службы скорой помощи поступил 12 марта в 22.46, после того как Глушков был обнаружен мёртвым в своём доме. До сегодняшнего момента причина смерти установлена не была.