Киев запретил гражданам России голосовать на своей территории

Украинские власти не допустят граждан России в дипломатические представительства на своей территории для голосования на выборах президента России 18 марта. Об этом заявил в Facebook украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - сообщил Аваков.

По его словам, это сделано для того, чтобы "избежать провокаций".

Аваков сослался на протест Украины, заявленный 21 февраля, чтобы Россия не проводила выборы в Крыму, который Москва проигнорировала.

В связи с этим доступ в дипломатические учреждения России для голосования будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие граждане России в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут, отметил Аваков.

Также украинская прокуратура завела уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Крыма и Севастополя.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Киев призвал мир не допустить выборов президента России в Крыму, а украинский президент Петр Порошенко пообещал ввести санкции против россиян, причастных к проведению выборов в Крыму.