Расследуется дело о сексуальном насилии в детдоме Челябинской области

Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) продолжается расследование уголовного дела по фактам сексуального насилия над воспитанниками одного из детских домов в Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

К работе подключены высокопрофессиональные следователи, имеющие большой опыт расследование подобных преступлений.

По данным следствия, информация о преступлениях стала известна опекунам детей в конце января 2018 года. 1 февраля поступило обращение в Следственный комитет, а на следующий день было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования был задержан индивидуальный предприниматель, который, используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления дальнейшей опеки над ребёнком, а на деле совершавший насильственные действия сексуального характера. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено дело по ст. 293 УК РФ (халатность) ввиду выдачи должностными лицами органов опеки обвиняемому в насилии над детьми вышеуказанного разрешения.

На данный момент устанавливается возможная причастности к совершению данных преступлений представителей педагогического состава детдома. Для проверки этой версии проводится большой комплекс следственных действий, а также проверка педагогического персонала на полиграфе.