Умер художник Никита Медведев

14 марта возрасте 67 лет скончался заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Никита Медведев. Об этом сообщается на сайте РАХ.

Н. В. Медведев родился в 1950 году в Риге (Латвийская ССР). В 1973 г. окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, кафедру монументальной живописи под руководством выдающегося живописца Г. М. Коржева.

Как отметили в РАХ, покойный художник "был подлинным мастером, владеющим широким арсеналом средств достижения пластической выразительности", а его главной составляющей была "яркая самобытность, подкреплённая высоким профессиональным мастерством".

"Палитра его богата и разнообразна, дар колориста позволял ему добиваться на холсте симфонического, органного звучания цветовых аккордов", — говорится в некрологе.

Авторству Медведева принадлежит созданная в честь 300-летия Российского флота серия портретов отечественных мореплавателей, за что в 1996 году он был удостоен премии города Москвы. Кроме того, художник имел ряд наград за работы в области монументального искусства.

Медведев также был одним из активных членов группы московских художников, членов РАХ, принявших в 2015 году участие в творческом паломническом проекте, посвящённом 1000-летию русского монашества на горе Афон (Греция) и создали произведения, посвящённые афонской природе и жизни святогорских монахов.

Академия выразила глубокое соболезнование родным, близким и друзьям покойного.

Прощание с заслуженным российским художником состоится 17 марта в храме "Большое Вознесение" у Никитских ворот.