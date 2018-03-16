В Москве арестован криминальный авторитет "Гога Потийский"

В Москве по подозрению в убийстве взят под стражу 46-летний гражданин Грузии, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, 8 июня 2013 года у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе ссоры подозреваемый нанес своему знакомому один удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

"От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. Следственными органами обвиняемый был объявлен в международный розыск и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР заявили, что накануне обвиняемый был задержан в Подмосковье и в настоящее время арестован.

По данным ряда СМИ, подозреваемый является грузинским криминальным авторитетом, известный как "Гога Потийский".