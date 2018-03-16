В ООН сорвано заседание о нарушении Киевом прав крымчан

В Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека, посвящённое нарушению Киевом прав жителей Крымского полуострова. Об этом заявил адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

По информации "РИА Новости", крымский постпред планировал выступить на 37-й сессии Совета. По его словам, в срыве мероприятия может быть замешан Киев, который стремился сделать это "любым способом".

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", — сказал Молохов.

В свою очередь, согласно официальной версии, это случилось из-за забастовки персонала.

"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", — добавил Молохов.