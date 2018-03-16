Мосгорсуд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Улюкаеву

Апелляционная жалоба на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному за получение взятки, в апреле будет рассмотрена в Мосгорсуде, передает "Интерфакс".

"Рассмотрение в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор в отношении Улюкаева назначено на 12 апреля", - сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты Улюкаева просят отменить приговор экс-министру и оправдать его.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 декабря Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам строго режима и штрафу в 130 млн руб. Он был признан виновным в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Экс-министр содержится в СИЗО "Матросская Тишина". Журналисты и правозащитники в выходные посетили Улюкаева в изоляторе.