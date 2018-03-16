ОЗХО предложила Лондону помощь в деле Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила Лондону техническую помощь в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз ОЗХО, эксперты организации ожидают предприятия в скором времени "некоторых шагов" в рамках проводимого расследования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь Юлия Скрипаль.

По результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.

Ранее также стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство дочери экс-полковника ГРУ. Кроме того, СКР возбудил дело об убийстве Лондоне российского гражданина Николая Глушкова.