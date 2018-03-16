В "Меджлисе"* поставили ультиматум Порошенко по Крыму

"Меджлис" (организация запрещена в РФ) устроит массовые протесты в Киеве, если украинские власти не признают Крымский полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом заявил один из лидеров организации, инициатор блокады республики Ленур Ислямов.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на интернет-блог журналиста Романа Скрыпина, речь идёт о закреплении в Конституции Украины статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" полуострова в "национально-территориальную автономию".

По словам Ислямова, есть время "до 18 мая", но промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" президента Петра Порошенко.

"Считайте, что весь народ ждёт сейчас, — пояснил лидер "Меджлиса". — До 18 мая мы ждём, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно".

Он также добавил, что если ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, и это будет "не такой палаточный городок", как "МихоМайдан".