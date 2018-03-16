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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
16.03.2018 17:30 Мск (19:30 Екб)
политика | В России | Крым | Украина
В "Меджлисе"* поставили ультиматум Порошенко по Крыму
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порошенко похмелье (2016) | Фото:

"Меджлис" (организация запрещена в РФ) устроит массовые протесты в Киеве, если украинские власти не признают Крымский полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом заявил один из лидеров организации, инициатор блокады республики Ленур Ислямов.
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Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на интернет-блог журналиста Романа Скрыпина, речь идёт о закреплении в Конституции Украины статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" полуострова в "национально-территориальную автономию".

По словам Ислямова, есть время "до 18 мая", но промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" президента Петра Порошенко.

"Считайте, что весь народ ждёт сейчас, — пояснил лидер "Меджлиса". — До 18 мая мы ждём, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно".

Он также добавил, что если ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, и это будет "не такой палаточный городок", как "МихоМайдан".

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16.03.2018 17:30 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
19:30 Екб


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В "Меджлисе"* поставили ультиматум Порошенко по Крыму
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