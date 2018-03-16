СКР возбудил дело по факту покушения на убийство дочери Скрипаля в Великобритании

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство в Великобритании гражданки РФ Юлии Скрипаль, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, СКР возбудил дело об убийстве Лондоне российского гражданина Николая Глушкова.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов. Оно будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права.

Как сообщало Накануне.RU, ранее британские СМИ сообщили, что упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии следствия, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилась в багаже его дочери, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.