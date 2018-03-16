В Челябинске до 2020 года отремонтируют фасады домов на центральных улицах города

В Челябинске до 2020 года отремонтируют 126 домов, расположенных на центральных улицах. Такую задачу поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Указ о проведении саммита ШОС в Челябинске в 2020 году подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Южноуральскую столицу посетит много гостей, поэтому гостевые маршруты должны быть предметом особого внимания Регионального оператора капитального ремонта. К 2020 году должны быть приведены в порядок все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международного мероприятия", – подчеркнул Борис Дубровский.

Архитекторы разработают единый проект реконструкции центра города и гостевых маршрутов.

Как доложил руководитель регоператора капремонта по Челябинской области Владимир Борисов, работа по ремонту фасадов и кровель домов на гостевых маршрутах уже ведется. Проекты ремонта фасадов и кровель на гостевых маршрутах разрабатываются подрядными организациями, а архитектура города в настоящий момент согласовывает паспорта фасадов.

Также Владимир Борисов рассказал об итогах работы за 2017 год и планах на 2018 год. Так, в прошлом году выполнено 2 тыс. 480 видов работ по капитальному ремонту на общую сумму 2 млрд 477 млн рублей, в том числе была произведена замена 493 лифтов. Собираемость взносов в 2017 году составила – 79,7%.