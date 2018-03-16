На Южном Урале сотрудников интерната, где насиловали детей, проверяют на полиграфе

В СКР раскрыли некоторые подробности нашумевшего скандала в южноуральском детдоме, где насиловали детей.

Задержанный - 51-летний бизнесмен, который, используя формально выданное разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления опеки над ребенком, сообщили Накануне.RU в СКР.

"Сейчас с использованием полиграфа на причастность к совершению преступлений проверяется педагогический состав учреждения", - добавили следователи.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в интернат приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело.По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.