Россияне взяли "золото" и "серебро" в мужском спринте на Кубке IBU по биатлону

Российские биатлонисты Алексей Слепов и Александр Логинов завоевали первое и второе место на спринтерской мужской гонке, которая состоялась сегодня в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка IBU, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, "ЮграМегаСпорт".

Российский спортсмен Алексей Слепов прошел дистанцию за 24:34.7, обладатель "серебра" Александр Логинов уступил соотечественнику шесть секунд.

"Когда удается выиграть гонку, на ум всегда приходит цитата: "Медаль есть — конфетку можно съесть!". Выходя на гонку, всегда настраиваюсь только на самый лучший результат. Сегодня команда отработала здорово, и золотая медаль — показатель отличной работы. Нет никакого секрета идеальной стрельбы, скорее всего я уже просто расслабился, и просто получаю удовольствие от гонок. Завтра не буду ничего выдумывать, буду работать в своем репертуаре — бежать быстро, стрелять метко", - прокомментировал свой результат победитель сегодняшней гонки Алексей Слепов.

"Получилась достаточно тяжелая гонка. Рад за Алексея, за свой подиум. К сожалению, равнинная часть дистанции немного не получилась. Завтра будет последняя гонка на Кубке IBU, но сезон еще не закончен, впереди чемпионат России", - прокомментировал гонку Александр Логинов.

Третью ступень пьедестала занял норвежский спортсмен Ветле Шостад Кристиансен. К тому же, биатлонист стал лучшим спринтером текущего сезона и получил малый Хрустальный глобус в этом дисциплине. Сам спортсмен, прошедший спринт назвал самым тяжелым в своей карьере.

Четвертое и пятое место заняли спортсмены из Норвегии Ховар Гутубе Богетвейт и Аслак Ненсетер. Шестое место у австрийца Давида Коматц.