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16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Результаты 613

Россияне взяли "золото" и "серебро" в мужском спринте на Кубке IBU по биатлону
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Алексей Слепов, Александр Логинов, Ветле Шостад Кристиансен, спринт, биатлон, Ханты-Мансийск (2018) | Фото: ugramegasport.ru

Российские биатлонисты Алексей Слепов и Александр Логинов завоевали первое и второе место на спринтерской мужской гонке, которая состоялась сегодня в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка IBU, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, "ЮграМегаСпорт".

Российский спортсмен Алексей Слепов прошел дистанцию за 24:34.7, обладатель "серебра" Александр Логинов уступил соотечественнику шесть секунд.

"Когда удается выиграть гонку, на ум всегда приходит цитата: "Медаль есть — конфетку можно съесть!". Выходя на гонку, всегда настраиваюсь только на самый лучший результат. Сегодня команда отработала здорово, и золотая медаль — показатель отличной работы. Нет никакого секрета идеальной стрельбы, скорее всего я уже просто расслабился, и просто получаю удовольствие от гонок. Завтра не буду ничего выдумывать, буду работать в своем репертуаре — бежать быстро, стрелять метко", - прокомментировал свой результат победитель сегодняшней гонки Алексей Слепов.

Алексей Слепов, Александр Логинов, Ветле Шостад Кристиансен, спринт, биатлон, Ханты-Мансийск(2018)|Фото: ugramegasport.ru

"Получилась достаточно тяжелая гонка. Рад за Алексея, за свой подиум. К сожалению, равнинная часть дистанции немного не получилась. Завтра будет последняя гонка на Кубке IBU, но сезон еще не закончен, впереди чемпионат России", - прокомментировал гонку Александр Логинов.

Третью ступень пьедестала занял норвежский спортсмен Ветле Шостад Кристиансен. К тому же, биатлонист стал лучшим спринтером текущего сезона и получил малый Хрустальный глобус в этом дисциплине. Сам спортсмен, прошедший спринт назвал самым тяжелым в своей карьере.

Четвертое и пятое место заняли спортсмены из Норвегии Ховар Гутубе Богетвейт и Аслак Ненсетер. Шестое место у австрийца Давида Коматц.

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16.03.2018 16:23 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
18:23 Екб


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Россияне взяли "золото" и "серебро" в мужском спринте на Кубке IBU по биатлону
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