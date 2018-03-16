Белоусов: На реализацию поручение президента необходимо потратить 1,5% ВВП

Для реализации поручений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию необходима сумма, эквивалентная 1,5% ВВП. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

По его словам, "средств хватит". "Сейчас эти расчеты уточняются. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП. Это достаточно много, но, может быть, не фатально много», - цитирует его "Интерфакс".

Порядка двух третей суммы будет получено за счет ускорения роста экономики, остальное - благодаря сокращению расходов. Сэкономить можно на капстроительстве, считает Белоусов.

"Это большая сфера, там тоже порядка 600 млрд руб. ежегодно, там тоже мы можем сэкономить, я думаю, где-то десятки миллиардов рублей, как минимум", - указал он.

Как сообщало Накануне.RU, Кремль опубликовал перечень поручений президента по реализации послания.