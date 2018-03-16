Новый украинский омбудсмен ведет бизнес в российском Крыму

Назначенная уполномоченным по правам человека на Украине Людмила Денисова вместе со своей семьей ведет бизнес в российском Крыму. Об этом сообщает сайт Bihus.Info.

До воссоединения с Россией Денисова владела 25% уставного капитала строительной компании "Крымжелезобетон". В январе 2015 года она была перерегистрирована согласно российскому законодательству.

В ноябре 2014 года по российским законам была перерегистрирована компания "Севастопольмаринсервис", в состав которой вошла дочь Денисовой Елена Титаренко. Последняя также является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В", специализирующейся на аренде недвижимого имущества.

Сама Денисова все отрицает.

Она была назначена Верховная радой 15 марта. До этого была депутатом Рады и дважды занимала должность министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.