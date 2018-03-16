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14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


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16.03.2018
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Евгений Куйвашев продолжает принимать поздравления с днем рождения
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пресс-конференция, Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня, в свой день рождения, губернатор Свердловской области получил поздравления от руководителей страны, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Евгений Куйвашев получил поздравительные сообщения от сенаторов, депутатов, глав регионов, муниципалитетов, государственных структур и ведомств.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил профессионализм и целеустремленность губернатора.

"В Свердловской области Вас знают и уважают как человека энергичного и целеустремленного, настоящего профессионала, который стремится развивать регион, заботится о людях. Во многом благодаря Вашим усилиям область демонстрирует успешное социально-экономическое развитие. Здесь ведется большая работа по привлечению инвестиций, реализуются крупные проекты, растет промышленное производство. Серьезное внимание вы уделяете здравоохранению и образованию, строительству новых школ, поликлиник, спортивных объектов и дорожной инфраструктуры", — написал Дмитрий Медведев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила высокие деловые качества и трудолюбие губернатора. "Присущие Вам профессионализм и целеустремленность являются прочной основой для плодотворной деятельности на ответственном государственном посту", — написала она.

Руководитель Администрации президента России Антон Вайно пожелал Евгению Куйвашеву "осуществления намеченных планов, новых успехов в вашей ответственной работе по благо России".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что знания, опыт и профессионализм Евгения Куйвашева заслуживают искреннего уважения.

Сегодня утром Кувашева поздравил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, он пожелал губернатору "успехов и широкой поддержки всех ваших инициатив"

Напомним, Евгению Куйвашеву исполняется сегодня 47 лет. С 29 мая 2012 года он занимает пост губернатора Свердловской области.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, Дмитрий Медведев, день рождения, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин,
16.03.2018 15:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 10:34 Мск
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Евгений Куйвашев продолжает принимать поздравления с днем рождения
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